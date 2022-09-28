В Минобороны РФ официально ответили, будут ли в стране «три волны частичной мобилизации»

На официальном сайте Минобороны РФ в разделе ответов на вопросы появилось разъяснение о "трех волнах мобилизации", о которых в народе ходят упорные слухи, подогреваемые некоторыми СМИ.

Отмечается, что количество мобилизованных составит 300 тысяч человек и не планируется увеличение. Согласно процентному показателю, это приблизительно всего 1 % от находящихся в запасе военнообязанных граждан России.

"Никаких волн при проведении частичной мобилизации в России нет", — говорится в заявлении ведомства.