Эксперт Центробанка предупредил граждан РФ об опасности снятия денег с банковского счета

Зампред Экспертного совета Центробанка РФ Эльман Мехтиев предупредил граждан России об опасности снятия денег с банковского счета. Об этом он заявил в интервью радио Sputnik .

Клиенты банков в последние дни стали чаще снимать деньги со счетов, но делают это панически, неосознанно. Если же как следует подумать, говорит эксперт, то станет очевидным одно важное обстоятельство.

"Каждый решает сам для себя, как поступать с собственными средствами, но не надо забывать о том, что есть гарантия по вкладам от государства на 1,4 миллиона. С 2004 года это правило работает безостановочно и безошибочно вне зависимости от ситуации. Если я правильно помню, 99% вкладов населения умещаются в застрахованную сумму", – сказал Мехтиев.

Если вы сняли деньги со счета, то наличность может обернуться рисками.

"Первый риск – не у каждого дома есть сейф. На этот товар был большой спрос в пандемию, сейфы давно раскуплены. Не уверен, что тут есть импортозамещение: там большая доля зарубежных составляющих, прежде всего, замков", – уточнил Мехтиев.

Также наличность не защищена от инфляции. Если же не будет процентов по вкладам, то компенсировать эти потери будет невозможно.

Наконец, далеко не все люди умеют контролировать свои расходы, поэтому обналиченные сбережения можно истратить не по назначению, считает Мехтиев.