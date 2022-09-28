«Все идет по плану»: военком Татарстана доложил Минниханову, как идет частичная мобилизация в РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел очередное заседание призывной комиссии РТ. В нем приняли участие все районы республики, речь шла о ходе частичной мобилизации в регионе, сообщает пресс-служба главы РТ.

Военный комиссар Татарстана Сергей Погодин доложил оперативные данные о ходе частичной мобилизации. Он рассказал, что мобилизованных мужчин со всех районов собирают и свозят в три пункта: в выставочный центр "Казань Экспо", на танковый полигон и в Казанское танковое училище.

На заседании встал вопрос о жалобах на нарушениях в ходе мобилизации. Глава республики призвал глав районов оперативно реагировать на такие обращения и проводить проверки по каждому обращению.