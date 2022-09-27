Психолог объяснила, почему престарелую Пугачеву так любят мужчины нетрадиционной ориентации

Известный российский психолог Вероника Степанова объяснила россиянам, почему Аллу Пугачеву так любят нетрадиционные мужчины.

Степанова указала на определенные черты характера Примадонны, которые и привлекают к ней геев. Она становится довольно удобной партией для таких мужчин. Как сообщает издание "Телепрограмма", сама Алла Борисовна была довольно трудным подростком, с 14 лет начала курить, была достаточно "оторвой". Именно это и сформировало ее довольно привлекательным типажом для геев, считает специалист. В их глазах она прекрасная женщина, но и в ней есть некая "мужицкая часть". Есть у Аллы Пугачевой некая жестокость, "папироска, постоянные выпивки, друзья, хабалистость, разнузданность".

Кроме того, Вероника Степанова сказала, что у Аллы Пугачевой были некоторые проблемы с употреблением алкогольных напитков. Эти проблемы были устранены лишь после появления детей.