«Продержали в душном самолете»: в аэропорту Казани пассажиры двое суток не могли улететь в Турцию

В Казани двое суток пассажиры "Турецких авиалиний" не могли вылететь из столицы Татарстана в Анталью. Об этом сообщил телеграм-канал Mash Iptash. По данным канала, пассажиров пустили в самолет, продержали в духоте около 3 часов, потом высадили и заставили ждать.

"Вчера нас посадили в самолет, нас уже зарегистрировали. Три часа нас продержали в душном самолете с детьми, с пожилыми людьми <...> Без объяснения причины нас высадили. Мы были в зоне ожидания какое-то время. После этого к нам вышел сотрудник "Турецких авиалиний" и сказал, что рейс отменяется. <...> Нас пригласили, сказали, что должны вылететь, а потом сказали, что борт опять сломан и непонятно вообще, когда мы вылетим", - пожаловалась одна из пассажирок.

Судно в итоге, как заявили ожидающим пассажирам, починили, но на борт вместо заявленных 190 человек взяли только 130, причем - без багажа.

"Застрявшим в терминале придётся ждать неизвестно чего: многим попросту страшно лететь, а чьи-то два из пяти дней отпуска прошли в аэропорту", - говорится в сообщении.