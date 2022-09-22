«30 жертв»: Следком завершил расследование дела «поволжского маньяка» из Татарстана

Задержанный в Татарстане по подозрению в убийствах пожилых женщин Радик Тагиров предстанет перед судом, поскольку Следком завершил расследование уголовного дела.

"Поволжский маньяк" обвиняется в более чем 30 убийствах пожилых женщин, сообщили РИА Новости.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Казани Радика Тагирова. Ему предъявлено обвинение в совершении более 30 убийств, 3 покушений на убийство и более 30 разбойных нападений на пожилых женщин… Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд", - сказали в СКР.

Орудовал маньяк с марта 2011 года по октябрь 2012 года в нескольких городах - в Казани, Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Саратове, Иванове, Кирове, Самаре, Челябинске и Москве.

Тагиров, работая слесарем, находил одиноких пожилых женщин, представлялся работником коммунальной службы. Ему давали доступ в жилье. Там он нападал на бабушек, избивал, душил и похищал деньги.

"Преступления долгое время оставались нераскрытыми. Следствие обладало данными о генотипе преступника и отрабатывало разные версии, на причастность к совершению преступлений было проверено более 10 тысяч человек с проведением более 5 тысяч экспертных исследований", - отметили в ведомстве.

Задержали преступника в декабре 2020 года. "Поволжский маньяк" во всем сознался и указал обстоятельства совершения преступлений на местах происшествий.

Тагиров дважды судим - в 2005 и 2009 годах - за хранение оружия и кражу.