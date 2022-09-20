Появились подпольные бойцовские клубы, в которых подростки дерутся за деньги

В одном из регионов России - на Сахалине - обнаружены подполные бойцовские клубы, в которых подростки дерутся за деньги, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Уже установлено, что нелегальные бои проводились в трех городах региона, в них были задействованы до 100 несовершеннолетних.

Площадками для проведения нелегальных боев стали задворки школ и дворы. Сотрудники полиции заинтересовались незаконными поединками. Так, в родительские чаты сахалинских школ начали рассылать сообщения с предупреждениями о последствиях участия в подпольных бойцовских клубах.