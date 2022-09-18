Набросился и стал душить: 14-летний подросток убил сверстницу из-за конфликта

В Кировской области 14-летний подросток подозревается в убийстве своей сверстницы. Мальчик задержан, передает местный Следком.

Следствие считает, что в день инцидента злоумышленник встретил жертву на улице, между ними завязалась ссора. В ходе нее подросток напал на 15-летнюю девушку и начал ее душить. Когда она перестала подавать признаки жизни, мальчик скрылся.

Позже тело покойной обнаружили: судмедэксперты установили, что ее задушили.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении школьника.