В Татарстане простились с 35-летним наводчиком мотострелкового отделения, погибшим на Украине

В Зеленодольске состоялась церемония прощания с 35-летним Александром Солнцевым, который умер в ходе спецоперации на территории Украины. Сержант служил наводчиком мотострелкового отделения.

Солнцев родился 20 марта 1987 года в Зеленодольске, на военную службу был призван в 2006 году, передает администрация Зеленодольского района. Он умер 9 июля.

Панихиду посетили заместитель премьер-министра РТ - министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко и глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.