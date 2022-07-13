Водитель затонированной Лады по незнанию показал средний палец автобусу: в нем ехал ОМОН

В Ростове незадачливый водитель затонированной "Лады" показал средний палец автобусу, не зная, что внутри едут силовики.

По сообщению Telegram-канала Baza, легковушка вклинилась перед автобусом, обогнав его справа. Очевидцы отметили, что при этом небезопасном маневре водитель высунулся и показал автобусу средний палец.

Через несколько секунд двери автобуса открылись, оттуда вышли девять человек в камуфляжной форме с нашивками. Сотрудники ОМОНа подошли к "Ладе", вежливо поговорили с водителем, а потом неспешно вернулись в автобус. Все продолжили движение, правда, "Лада" предпочла выбрать другую дорогу.