День памяти и скорби и отказ ряда стран Европы поставлять оружие на Украину: Главное на утро 22 июня
22.06.2022, 07:00
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На Украине погиб еще один военный из Татарстана: Азизу Саттарову было всего 26 лет
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