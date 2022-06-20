В Вахитовском суде Казани получили письмо от «главы террористической организации»: всех эвакуировали

Неизвестные направили в Вахитовский суд Казани сообщение о предстоящем теракте. На электронную почту суда послание пришло от имени некоей Гайнуллиной Азалии, которая представилась «главой международной террористической организации».

Автор послания за разминирование суда потребовала переводом 75 тысяч рублей на несколько страниц в ВК. Здание суда эвакуировали, оперативные службы проверяют факты и осматривают помещения.

Напомним, заведомо ложные сообщения о минировании расцениваются как уголовное преступление.