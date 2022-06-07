В Татарстане по просьбам жителей вводят 6 пригородных поездов, которые будут ходить ежедневно

С 12 июня в Татарстане по просьбам жителей вводятся 6 пригородных поездов ежедневного сообщения: Алнаши – Нижнекамск, Нижнекамск – Набережные Челны и Светлое Озеро – Набережные Челны, об этом сообщила пресс-служба пригородной пассажирской компании "Содружество".

Поезд Алнаши – Нижнекамск – Алнаши отправится с железнодорожного вокзала Алнаши в 6.50, в Нижнекамск придет в 8.13. Обратно он идет в 17.14, прибытие в 20.55 с остановками на о. п. 236 км, Русский Сарсаз, Тойма, Максимково, Бондюг, Менделеевская, Тихоново, о. п. 198 км, Набережные Челны, Круглое Поле, Биклянь.

От Нижнекамска до Набережных Челнов поезд идет в 9.03 и прибывает в 10.09. В обратный путь из Челнов отправится в 15.42, в Нижнекамск прибудет в 16.50, остановки на станциях Биклянь и Круглое Поле.

Поезд Светлое Озеро – Набережные Челны отправится в 5.05, прибытие в Челны в 6.38. Отправление из Набережных Челнов в 16.37, прибытие в Светлое Озеро – в 18.16. Остановки: о.п. 124 км (Заинская ГРЭС), Заинск, Старый Токмак, Зыча, Нижние Лузы, Бегишево, Авлаш, Никашновка, Круглое Поле, говорится в релизе.