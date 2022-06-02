Путин заявил, что трасса М-12 дойдет до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска

Президент РФ Владимир Путин сегодня подтвердил, что трасса М-12 Москва — Казань будет продлена до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска. Глава государства провел 2 июня совещание по дорожному строительству.

"Крупнейшим проектом является создание трассы М-12, с выходом на Казахстан в рамках коридора Европа — Западный Китай. На востоке дорога будет продлена до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска", — цитирует слова Путина издание ТАСС.

Проект трассы М-12 предполагает строительство скоростной автодороги Москва — Казань длиной около 800 км, которая свяжет Татарстан и ряд других регионов РФ с сетью скоростных автодорог европейской части страны (М-11 "Нева", ЦКАД, М3 "Украина", М1 "Беларусь", М4 "Дон").