Строителям трассы М-12 в Татарстане отдали долги по заработной плате

Следователи в Татарстане смогли добиться, чтобы задолженности по зарплате перед рабочими субподрядной организации, строящей трассу М-12, были погашены. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по РТ.

16 рабочих получили положенные им 504 тысячи рублей.

В январе сотрудники Следкома в рамках расследования уголовного дела в отношении руководства другой субподрядной организации, занятой на строительстве М-12, добились возмещения имевшейся задолженности по заработной плате перед 6 сотрудниками на общую сумму 313 тыс. рублей.