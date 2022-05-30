Теплоход "Метеор Восход-51", следовавший по маршруту "Казань — Свияжск", накануне сел на мель на Волге при выходе из речного порта Казани. Толчок был таким сильным, что из 30 пассажиров 8 человек пострадали.

"У 56-летнего капитана судна Андрея Агапова выявлены признаки алкогольного опьянения. В отношении него возбудили уголовное дело об оказании услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности", - сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Возбуждено дело, следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Теплоход отбуксировали в речной порт Казани.