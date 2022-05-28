Коммунальные службы Казани ограничивают движение на все лето по улицам Васильченко, Восстания и Кулахметова. Неудобства, хоть и неприятные, но вынужденные: будет проводиться работа на сетях газопровода, сообщает мэрия столицы Татарстана.

Часть дороги закроют на улице Васильченко: у домов №1в, №6, №6/1, №7, №9/9, №12/4, №16 к.1, №16 к.2, №31 к.2, №63. Здесь ограничение введут с 1 по 30 июня.

Частично закроют тротуары у здания №31 по Кулахметова и у здания №83а на улице Восстания – с 30 июня по 25 августа.