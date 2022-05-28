В Татарстане вынесли приговор женщине, по вине которой погибла 11-летняя пассажирка квадроцикла

В Татарстане вынесен приговор женщине, которая, будучи за рулем квадроцикла в нетрезвом виде, стала виновницей гибели 11-летней пассажирки своего транспортного средства, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

Все случилось в июня прошлого года в селе Ключищи Верхнеуслонского района. Пьяная 53-летняя дама решила покатать на квадроцикле подругу и двух ее детей, подбросив их до пристани.

Выезжая на асфальтированную автодорогу, женщина не справилась с управлением, съехала на обочину и врезалась в надворную постройку. 11-летняя пассажирка квадроцикла скончалась на месте. Другие пассажиры получили травмы.

Суд признал женщину-водителя виновной в нарушении ПДД, совершенном в состоянии опьянения и повлекшем по неосторожности смерть человека. Её приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы условно, с лишением права управления транспортными средствами на 2,5 года.