В Казани планируется построить новый следственный изолятор за 6 миллиардов рублей. На портале государственных закупок появились два тендера: один - на разработку проекта, второй - на строительные работы по проекту.

К 30 ноября 2025 года, по заданию тендера, в Казани должен быть сдан и запущен в эксплуатацию СИЗО на 1000 мест. Финансирование в размере 6 миллиардов рублей осуществляется из федерального бюджета.

Техническое задание описывает, каким будет следственный изолятор за такую немалую сумму. В нем будет административное здание с КПП, аптечный распределительный пункт. Режимные корпуса будут иметь прогулочные дворы. Отдельно оборудуют карантинное и следственное отделения. Также в СИЗО предусмотрены производственные мастерские для швейного и столярного участков на 193 рабочих места.

Медчасть в СИЗО будет иметь стационар и амбулаторию. Построят помещения для коротких и длительных свиданий. Будет построено общежитие для хозяйственного персонала изолятора, столовая, кухня, прачечная. Предусмотрено наличие спорткомплекса с тиром для сотрудников СИЗО.