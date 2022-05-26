Пенсионный фонд Татарстана стал жертвой аферистов. В хищении у фонда более 18 миллионов рублей обвиняется руководитель казанского ЧОПа, сообщает "Реальное время". МВД Татарстана сегодня, 26 мая, отправило дело в суд.

В хищении обвиняется Равиль Габдуллин, который возглавляет частное охранное предприятие "Страж-груп". Силовики считают, что за 7 лет с 2015 по 2021 годы это ЧОП брало госконтракты Пенсионного фонда на охрану отделений ПФР в Авиастроительном, Кировском, Московском, Ново-Савиновском, Приволжском и Советском районах Казани. По условиям контрактов, обеспечивать безопасность отделений должен был круглосуточно один охранник: дневной сменяет ночного.

Полицейские установили, что ночная охрана на дежурство вообще не выходила, а в Пенсионный фонд слали фиктивные отчеты о том, что условия выполнены.

Обвиняемый директор ЧОП вину не признает. В отношении него избрана довольно мягкая мера пресечения — запрет определенных действий. Дело ЧОПа и обманутого Пенсионного фонда рассмотрит Вахитовский райсуд Казани.