18-летняя сожительница мужчины, которого в Казани обвинили в избиении и связывании 15-летней девочки-подростка, рассказала о том, какой образ жизни ведет школьница.

"Ей 15 лет. Она ведет половую жизнь. Спит сразу с несколькими. Все, кто с ней общается, знают это. Курит в туалете в школе. Она поругалась со своим парнем. Решили наказать ее таким образом", - высказалась девушка.

Напомним, что девочка пришла в дом к 18-летней знакомой за вещами, ей позвонил 21-летний бойфренд и по телефону устроил скандал о ее образе жизни, отметив, что она "позорит нацию". После этого муж подруги школьницы избил ее и привязал к кровати.

Впрочем, свидетельница, как сообщает "Татарстан-24" , отрицает, что девочку удерживали силой.

"Ее нигде не удерживали. Она лежала у нас дома и сама вызвала полицию", - добавила свидетель.