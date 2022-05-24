Центр трансплантологии для всего Приволжского федерального округа (ПФО) задумали построить в Татарстане, на базе нового корпуса высокотехнологичной медицины в Казани.

Такое решение принято Президентом РТ Рустамом Миннихановым, сообщил сегодня, 23 мая, глава Министерства здравоохранения республики Марат Садыков.

"Там будет сконцентрирована служба трансплантации республики, она развивается. <…> Есть договоренность с главным учреждением Минздрава России, Федеральным центром Шумакова, о том, чтобы создать здесь трансплантационный центр для Приволжского федерального округа", - рассказал Садыков.

Сейчас проект находится на этапе просчета стоимости проекта, это делают Минстрой и "Татинвестгражданпроект".

В период с 2017 по 2018 год в РТ провели одну операцию по пересадке печени, а в 2021-м подобных операций сделали 28. В этом году планируется провести 30 операций по пересадке органов.