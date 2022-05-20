Завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего экс-директора казанского ООО "Полистройкапитал". Мужчину обвиняют в неправомерном обороте средств платежей и мошенничестве на общую сумму около 30 миллионов рублей.

Следователи считают, что летом 2015 года, мужчина, используя положение, похищал деньги предприятия. Он подделал платежное поручение по "липовому" договору о сотрудничестве с аффилированным предприятием в Москве. Незаконно полученные деньги попадали на расчетные счета сначала в московскую фирму, а потом делились на шесть аналогичных компаний.

После преступления мужчина скрылся. Задержать его удалось лишь в феврале текущего года. Свою вину он признал лишь отчасти.

По данным республиканской прокуратуры, во время следствия обвиняемый вернул около 20 миллионов.