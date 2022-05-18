Культовая группа "Би-2" подтвердила, что концерт в Казани, намеченный на 1 июня, не состоится. Однако музыканты заверили, что речь не идет об отмене выступления, концерт просто перенесли на осень 2022 года, и новую дату назовут в течение ближайшей недели.

"Наша музыка всегда объединяла людей, а не наоборот — мы хотим, чтобы так было и впредь. Мы остаемся с вами, но пока — без живых концертов", — говорится на странице группы в соцсетях.

Ранее Минкульт Татарстана объяснил, что концерт "Би-2" не состоится из-за "невыполнения организаторами всех необходимых требований для безопасности зрителей".