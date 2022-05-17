В KazanExpress рассказали, что произошло на их складе

Вечером 15 мая на складе маркетплейса в Казани сдетонировала светошумовая страйкбольная граната. Причиной, по словам директора складской логистики KazanExpress Ильи Кудрявцева, стала неосторожность сотрудника.

Устройство взял с полки работник, попробовал выдернуть чеку и вставить ее обратно, в этот момент граната взорвалась. У мужчины — легкий ожог руки, в больнице №7 ему оказали помощь и отпустили домой, он чувствует себя хорошо. Рядом находилась еще одна сотрудница склада, ее оглушило громким звуком, от госпитализации женщина отказалась и вернулась к работе.

Игровые страйкбольные устройства есть в продаже на маркетплейсе, их хранят и транспортируют с соблюдением всех требований. Граната, которая сдетонировала, снабжена сертификатом и была должным образом упакована. Этот тип товаров относится к пиротехнике, мы не продаем ее пользователям младше 18 лет: возраст покупателя проверяют администраторы при выдаче заказов.

Помещение склада и товары не пострадали, логистический комплекс продолжает работать в обычном режиме. Для сотрудников сейчас проводят дополнительные внеплановые инструктажи.

Страйкбольные гранаты на территории России находятся в свободной продаже, эти устройства безопасны при правильном использовании и не могут сдетонировать самостоятельно при хранении и транспортировке.