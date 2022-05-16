Ведущий ток-шоу "Мужское/Женское" на "Первом канале" Александр Гордон в тайне ото всех обвенчался с 20-летней девушкой. Женой Гордона стала музыкант София Каландадзе, сообщает издание "СтарХит".

Церемония венчания состоялась в Суздале. На нее пригласили только самых близких.

Летом 2020 года Гордон так же тайно развелся с предыдущей молодой женой - Нозанин Абдулвасиевой. Брак длился шесть лет, Нозанин была четвертой женой Гордона и на момент свадьбы ей было 20 лет.

Александр Гордон — 58-летний ведущий, журналист и актер. В прошлом ведущий программ "Гордон", "Закрытый показ", "Гордон Кихот". Работал на НТВ и Первом канале.