Только 16% жителей Татарстана провели майские праздники за пределами республики

Татарстанцы предпочли провести майские праздники в пределах республики. При этом 16% жителей Татарстана заменили домашний отдых поездками по городам России. Самыми популярными туристическими направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Самара, Ульяновск, Уфа и Сочи. К таким выводам пришли специалисты МегаФона на основе анализа больших данных.

Несмотря на длительность, в весенние праздники некоторые татарстанцы активно путешествовали. Более 40% уехавших из республики для короткой поездки выбрали регионы по соседству: Самарскую, Ульяновскую области, Башкортостан, Чувашию и Марий Эл, еще около 20% отдыхающих отправились в Санкт-Петербург и Москву.

Только 3% татарстанцев успели посетить южные курорты, где в этом году поток сократился в целом по всей стране – Сочи сохранил свои позиции в топе самых посещаемых городов c незначительным приростом, а в связи с закрытием авиасообщения популярные в прошлые годы направления Анапа, Геленджик и Краснодар потеряли 17% туристов.

Татарстан в майские дни также попал в топ популярных внутрироссийских направлений. Республика стала местом притяжения для путешественников со всей страны: от Калининграда до Камчатки. Наиболее частыми гостями стали жители Москвы, Нижнего Новгорода, Уфы, Самары и Ульяновска. Самый большой трафик туристов был зафиксирован 7 мая, а наименьшее значение выпало на 10 число. Помимо столицы, для путешествий по республике гости выбрали Набережные Челны, Нурлат и Альметьевск.