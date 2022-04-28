В Саратовской области во время совершения учебного полета рухнул вертолет. Об этом мэр Саратова Михаил Исаев написал в своем Telegram-канале.

"На территории Кумысной поляны произошло падение вертолета «Ансат», совершавшего учебный полет из пос. Соколовый", — пишет чиновник.

В результате крушения выжил один человек, двое погибли.

На месте ЧП работают спасатели, пожарные и врачи скорой помощи. Развернут полевой штаб для оказания всей необходимой помощи экстренным службам.

"Ансат" производится на вертолетном заводе в Казани, модель охотно применяется как в ВВС, так и в МЧС России.