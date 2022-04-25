В связи с подготовкой к празднования 77-летия Победы в Великой Отечественной войне в Казани временно ограничат движение автомобилей по нескольких улицам. Об этом сегодня заявила в мэрии столицы Татарстана заместитель главы Исполнительного комитета Казани Гузель Сагитова.

По словам Сагитовой, общественный транспорт 9 мая, в праздничный день, будет работать в усиленном режиме. Подача общественного транспорта специально будет организована со стороны улиц Московской и Саид-Галеева. Метрополитен будет работать не по графику выходного, а по будничному графику.

Сагитова попросила казанцев с пониманием отнестись к тому, что возникнут некоторые неудобства у автомобилистов.

Движение будет ограничено на площади Тысячелетия 4 мая с 18 до 23 часов, в том числе от Профсоюзной до Батурина, 7 мая — с 16 до 22 часов, в том числе по Право-Булачной и Лево-Булачной до Чернышевского, а также с 17 часов 8 мая до 2.00 10 мая. Кроме того, с 18 часов 8 мая до 22 часов 9 мая будет перекрыта улица Бондаренко. А 9 мая после окончания праздничного салюта в случае большого скопления людей возможно частичное перекрытие улицы Сибгата Хакима. Участки с ограничением движения будут сопровождаться выставлением тяжелой техники.