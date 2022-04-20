В Вахитовский районный суд Казани доставили задержанных членов банды Басаева, причастных к нападению на псковских десантников в 2000 году. Напомним, что в Татарстане задержали пятерых боевиков и еще один задержан в Петербурге.

Нападение произошло 29 февраля 2000 года в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики. Организовано оно было участниками объединенной вооруженной банды Басаева и Хаттаба.

Все задержанные - жители Республики Татарстан. Обнародованы их имена: Хайдар Раззаков, Айрат Камалетдинов, Эдуард Валиахметов, Ильгам Гумеров, Ильгиз Мухаметгалиев и Мухамедвали Шайхутдинов.

Как сообщает Следственный комитет России, их обвиняют в организации вооруженного мятежа, в посягательстве на жизнь военнослужащих и в участии в банде.