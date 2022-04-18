В минувшие выходные стало известно, что на Камчатке во время Авачинского марафона умер 61-летний лыжник из Татарстана. Вскоре выяснилось, что погибший был чиновником - главой Центрального района Набережных Челнов.

Искандер Галимов принимал участие в марафоне, имея соответствующим образом оформленную медсправку о том, что состояние его здоровья удовлетворительное.

Но на 41-м километре лыжной трассы состояние спортсмена ухудшилось. Чиновник умер до приезда медиков.

Тело Галимова привезут в Набережные Челны 20 апреля.