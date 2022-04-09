Президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал от МЧС и Минтранса региона более точной и быстрой работы по контролю над паводковой ситуацией.

Глава региона отметил, что весной поступает масса обращений и жалоб о подтоплениях территорий, социальные сети превращаются в площадку для возмущений и недовольства татарстанцев.

Талые воды вредят не только пригородным поселкам, но и разрушают подвалы жилых домов. На данный момент в Татарстане подтоплены три моста.

"Надо реагировать быстро. Важно обеспечить безопасность граждан в период паводка, усилить разъяснительную работу с населением, обеспечить все необходимое для работы", — потребовал Минниханов.