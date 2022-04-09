В Казань вернулся уже подзабытый с 90-х "черный рынок" валюты. Охоту на продавцов валюты с рык объявили налоговая и МВД. Черный валютный рынок внезапно ожил после того, как банки ввели запреты и ограничения на операции с валютами.

Как сообщает "Вечерняя Казань", объявление о продаже валюты в Казани нашли в телеграм-сообществах, причем, в "тематических". Пользователи каждые 5 минут отправляют сообщения, указывая свой курс.

Каковы курсы валют на "черном рынке"? Доллар можно купить и по 84 рубля, и по 118 рублей. Один из продавцов из Казани онлайн предложил журналистам купить американские доллары по 90 рублей.

Другой - запросил 95 рублей за доллар, но согласился уступить за 93. Часто продавцы не дают гарантий подлинности купюр:

"Как подлинность проверять, сам решай, мне все равно, я этим не занимаюсь", - заявил продавец.

Евро в Казани в теневом сегменте предлагают по 103 рубля.

В МВД Татарстана изучают предложения и наблюдают. Пока. В то же время стражи порядка напоминают, что незаконные валютные операции - деяние наказуемое. В худшем случае продавец может отправиться на 7 лет в колонию за незаконную банковскую деятельность.