Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, включена в "Ростех") намерена выпустить порядка 70 российский самолетов ТУ-214 до 2030 года. Об этом официально объявил "Ростех".

В госкорпорации отметили, что сегодня такие самолеты выпускает Казань, но малой серией.

Самолет оснащен двигателями российского производства семейства ПС-90, которые имеют сертификат, отличную репутацию и выпускаются серийно. Вместить воздушное судно может 210 пассажиров, дальность полета — до 6500 километров, что отлично подходит для перевозок внутри страны.

По словам вице-премьера Юрия Борисова, российские авиакомпании уже подтвердили, что готовы брать эти самолеты. В «Ростехе» добавили, что Ту-214 характеризуется повышенной надежностью.