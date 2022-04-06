На трассе Казань-Оренбург сотрудники ГИБДД остановили "Ладу Ларгус". За рулем был 52-летний водитель, которого нисколько не смущало, что его авто не было зарегистрировано, к тому же на машину самовольно было установлено газовое оборудование. Инспекторы разъяснили автомобилисту ошибки и вызвали эвакуатор, чтобы доставить машину на штрафстоянку.

Но в этот момент появился настоящий владелец машины, он начал мешать полицейским грузить автомобиль. Пришлось буйного автовладельца задержать и доставить в отдел полиции. По решению суда, ему предстоит провести 5 суток под административным арестом.