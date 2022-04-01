Следственный комитет по РТ выдвинул обвинение бывшему директору казанской гимназии № 175 Амине Валеевой. Об этом сообщают "Казанские ведомости", ссылаясь на ее адвоката Руслана Нагиева.

"С нас взяли подписку о неразглашении. Поэтому подробные комментарии мы давать не можем. Мы считаем это решение несправедливым. Потому что Следственный комитет комментирует, как хочет то, что им выгодно", — заявил адвокат изданию.

Валеева стала подозреваемой по уголовному делу о массовом расстреле школы в октябре прошлого года. Сам расстрел имел место 11 мая 2021 года. Именно тогда в учебное заведение явился его выпускник - вооруженный 19-летний Ильназ Галявиев. Погибли 7 детей и двое взрослых, 24 человека получили ранения, потерпевшими признаны более 600 человек.

Экс-директор гимназии Амина Валеева после нескольких десятков допросов в качестве свидетеля получила статус обвиняемой по уголовному делу. Дело против директора школы возбудили по признакам преступной халатности, которая привела к трагедии.

Адвоката Валеевой наняли родители школьников, возмущенные обвинениями в ее адрес, они же направили письмо Путину в попытке защитить директора.