Жительница Казани пожаловалась в социальных сетях на пекарю, в которой ей продали пирог. Он должен был быть с курицей и рисом. Однако начинка оказалась только в одной половинке пирога, во второй половине все пространство внутри заполняло обычное тесто. Женщина считает, что в пекарне намеренно делают так, обманывают покупателей.

"Какое было удивление, когда пирог с рисом и курицей, так называемый, был обычной булкой и остался несъеденным. Вот, не поленилась и вечером вернулась обратно к ним, надеялась, хоть извиняться будут... Наивная. Продавец начала рассказывать, что это технология такая: внутри оказывается теперь косичка, а я-то и не знала. Только не объяснили мне, почему по технологии там и риса то почти нет, а про курицу я вообще молчу. Предложили позвонить на горячую линию, номер которой, сразу сказали, искать в интернете. Дурят как хотят", - посетовала горожанка.

Многие казанцы отметили, что тоже покупали подобное в той же пекарне и отметили, что пироги стали "санкционными", но почему-то цены на них сильно выросли.