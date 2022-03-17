В Татарстане следователи закончили расследование нашумевшего уголовного дела, главным фигурантом которого стал 32-летний житель Казани. Его обвиняют в похищении человек, угрозе убийством и вымогательстве.

В 2021 году мужчина встречался с 22-летней девушкой, но не всегда вел себя по-джентльменски, а потому девушка решила с ним расстаться. Мужчина обиделся, начал преследовать ее, угрожать ей. Вечером в октябре прошлого года мужчина изрядно выпил, дождался бывшую возлюбленную с работы, схватил за волосы и насильно посадил в машину знакомого, который приехал вместе с ним.

Они увезли девушку на квартиру подозреваемого. Там ее били. Требовали денег. Мать девушки забила тревогу и позвонила в полицию. Девушку освободить удалось только на следующий день.

Своей вины мужчина не признал. Сейчас он под стражей, уголовное дело направили в суд.