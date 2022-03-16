Депутаты Госсовета Татарстана обратились к российскому премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой повысить заработные платы и социальные гарантии для сотрудников правоохранительных органов. Такое обращение озвучили в рамках сессии Госсовета РТ.

Выступая на сессии, начальник правового отдела МВД по Татарстану Александр Чубаров пояснил, что в прошлом году из полиции уволились 1659 человек. Годом ранее желающих уволиться было 969 человек. 56% увольняющихся по собственному желанию полицейских уходят со службы до выхода на пенсию по выслуге лет.

На данный момент, по словам Чубарова, недоукомплектованность состава МВД РТ составляет 12%. Следователи, дознаватели, постовые и участковые уходят со службы в том числе и по экономическим соображениям.

По мнению депутатов Госсовета, отток полицейских поможет остановить повышение уровня денежного довольствия силовиков. Часть льгот для них сейчас не работает, зарплату не индексировали с 2012 по 2018 годы, 2 574 человека ждут очереди на жилье, но средний срок ожидания сегодня составляет целых 36 лет.

Депутаты Госсовета уверены, что на федеральном уровне следует как можно быстрее решить эту проблему.