Кабмин Татарстана ограничил продажу алкоголя на время Игр БРИКС в Казани

С 8 утра до 17 вечера жители Казани не смогут купить алкоголь рядом со спортивными объектами, задействованными в проведении Игр Брикс. Спортивные соревнования продлятся с 12 по 23 июня.

Ограничения затронут территории вокруг «Татнефть Арены», «Дворца водных видов спорта», спортивного комплекса «Тулпар», «Баскет-Холла» и других объектов. Полный список улиц, попавших под запрет Кабимина, можно посмотреть на сайте.

Ограничения будут контролироваться Госалкогольинспекцией при содействии МВД республики

Но под ограничения не пропали предприятия общественного питания: в кафе, ресторане или баре всё также можно будет приобрести алкоголь в розницу.

Ранее мы писали, что мероприятия БРИКС вызовут неудобства у студентов КФУ — их выселят из общежития для размещения гостей осеннего саммита.