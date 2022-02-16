В Ульяновской области правоохранители устанавливают обстоятельства страшной гибели семилетнего ребенка, который оказался под завалом снега, сообщает региональный Следком.

Трагедия произошла в Мелекесском районе. Следователи предварительно установили, что в рабочем поселке семилетний мальчик оказался под снежным завалом во время игры и задохнулся там.

Очевидцы говорят, что ребенок строил снежный тоннель, и он мог обрушиться на него.

Пока идет доследственная проверка, по ее результатам примут процессуальное решение.