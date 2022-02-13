В казанском поселке весь снег выгребли к дому ветерана войны

В поселке Чебакса Советского района Казани весь снег с улицы тракторист оставил у дома ветерана Великой Отечественной войны Лидии Сёминой, засыпав тропинку и дровницу. Об этом сообщает телеканал "Татарстан 24".

Надежда Сёмина, дочь труженицы тыла, уже несколько дней откапывает путь к дровам. А из-за отсутствия газового отопления в доме согреться можно только с помощью печки. Соседи уверены, что тракторист не случайно выбрал местом снеговой свалки старенький домик.

«Засыпал все дрова, как нам теперь это доставать, всю грязь с улицы на наши дрова, бабушка как увидела это, так расстроилась, что до сих пор лежит», - рассказывает Надежда Сёмина.

Лидия Тимофеевна в годы войны с 9 лет работала в колхозе, а после грузчицей, разнорабочей на деревообрабатывающем комбинате, почтальоном – словом, трудилась всю жизнь.

«Я, конечно, умирать не собираюсь, еще здоровая женщина. Я 50 лет проработала государству», - рассказывает Лидия Тимофеевна.

Пенсионерка переживает, что весной талые воды затопят дом, участок и погреб. На вывоз снега труженица тыла и не надеется. Говорит, что хорошо, если бы хотя бы не добавили его новую порцию.