Электричка насмерть сбила шестилетнего ребенка

На севере Санкт-Петербурга шестилетний мальчик попал под электричку. Инцидент произошел на перегоне Лахта - Новая деревня. Полученные от наезда состава травмы были несовместимы с жизнью.

Предварительно известно, что мальчик перебегал через железнодорожные пути в неустановленном на это месте примерно в 17:52. Сигналы большой громкости и экстренное торможение, примененные машинистом, не помогли избежать наезда. Позже ребенок скончался в больнице, уточняет Северо-Западная транспортная прокуратура.

Следственный комитет организовал доследственную проверку. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.