В возрасте 85 лет в Казани внезапно умер известный журналист, ведущий прогноза погоды, любимец зрителей, преподаватель КФУ Константин Куранов.

Информация о его смерти появилась в Instagram-аккаунте телеканала "Эфир", где и трудился Куранов.

Константин родился в 1935 году в Высокогорском районе Татарстана. В 1959 году окончил КГУ по специальности историк-филолог, а в 1967 году окончил факультет журналистики МГУ.

Куранов работал в Татарском радиокомитете, с 1994 года стал сотрудником телеканала "Эфир", а в 2001 году сломал стереотип, гласящий, что ведущий прогнозы погоды - модельной внешности девушка с ногами "от ушей". Он стал одним из самых ярких и колоритных ведущих прогнозы погоды в России.

Сообщается, что умер Куранов от резкого ухудшения состояния здоровья. Подробности не сообщаются.