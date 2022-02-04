Арбитражный суд Республики Татарстан постановил удовлетворить иск ООО "Альгор-Строй", в котором компания просила обратить взыскание на заложенное имущество ООО "ДорСтрой". "ДорСтрой" принадлежит владельцу ПСО "Казань" Равилю Зиганшину, которого сейчас подозревают в уклонении от налогов и крупном мошенничестве.

Предметом рассмотрения в суде стала строительная техника стоимостью около 183 миллионов рублей.

Это башенные краны, подъемники, погрузчики, грузовые автомобили, сварочные аппараты, легковушки Lada, Mercedes и так далее. Всего по кредиту с "Ак Барс Банком" было заложено 668 объектов имущества.

Теперь проведут открытые торги.