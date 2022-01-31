Нетрезвый водитель за рулем "КАМАЗа" устроил два ДТП в Казани. Оба случились накануне вечером. Первое - на проспекте Победы, рядом с инфекционной больницей. Двигаясь по второстепенной дороге, камазист задел несколько автомобилей. Владельцы поврежденных машин пытались догнать и задержать хама, но тот успешно скрылся.

Впрочем, вскоре он совершил еще одну аварию - на Ломжинской улице. Там на парковке он задел и сильно повредил еще несколько машин. Тут автомобилисты не стали ждать ГИБДД, а сами ринулись в погоню.

Совместно с инспекторами ГИБДД водитель "КАМАЗа" был задержан, о первом и втором ДТП инспекторам рассказали возмущенные очевидцы.