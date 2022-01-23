Вообще огонь!: Павел Глоба представил подробный прогноз для всех знаков Зодиака на февраль-2022

Советский и российский астролог Павел Глоба представил большой прогноз для всех знаков Зодиака на февраль 2022 года. По мнению астролога, месяц будет наиболее удачным для "огненных" знаков, именно они смогут наслаждаться успехом, везением и невероятной удачливостью. Остальным февраль предложил решить довольно важные и непростые вопросы. Победят те, кто умеет сохранять позитивный настрой в любой ситуации.

Общие советы

И главным счастливчикам февраля - знакам стихии огня, и всем остальным Глоба обещает в феврале улучшение финансового положения. Но больших перемен в материальной сфере месяц не принесет.

Если вы предполагали менять работу, то февраль - не лучшее время для этого.

Благоприятные и опасные дни

Благоприятными днями февраля-2022 станут 7, 9, 10, 12, 14 февраля. На эти дни стоит наметить самые важные события, дела. Удача будет благоволить во всех начинаниях, если они - изначально добрые.

Неблагоприятными днями февраля станут 6, 8, 16, 24, 25 февраля. В эти дни Глоба не советует ходить к врачу, проводить крупные финансовые сделки.

О любви В личной жизни большинства знаков никаких существенных перемен в феврале не будет, говорит Павел Глоба. Исключение - Рыбы и Близнецы. Если представители этих знаков одиноки, то звезды складываются наилучшим образом, чтобы они могли найти свою настоящую любовь. Семейным парам Глоба советует приготовиться к испытаниям. Февраль будет конфликтным не только для супругов, но и опасным для отношений родителей и детей. Обходите острые углы, сглаживайте конфликты, ищите компромиссы - это поможет пережить февраль без личных драм и потерь. Про деньги Павел Глоба подчеркивает, что именно в феврале в полную силу вступит новый хозяин года - Черный Водяной Тигр. Он щедро дает только тем, кто готов рисковать, не боится много работать. Тем, кто будет нерешительным, Тигр ничего не даст, им придется довольствоваться тем, что уже есть. Инициативным людям всех знаков в феврале могут поступить новые интересные предложения по работе, новые контракты, они получат возможность улучшить свое финансовое положение. Но все новое, поступившее в феврале, отложите до марта. Эксперт отмечает, что положение звезд не располагает к смене рода и места деятельности. Это не поможет получить высокую зарплату или улучшить условия труда. Напротив, существует риск остаться без копейки. Овен Февраль будет месяцем активной деятельности. У Овна много работы, он в азарте свершений, все его задумки исполняются легко. К концу февраля Глоба советует освободить время для того, чтобы полноценно отдохнуть, в противном случае повышается риск заболеваний и стрессов. Телец Тельцам нужно быть осторожнее и не заводить новых скоропалительных знакомств. Малознакомые люди могут внести в жизнь Тельца хаос, сумятицу, навредить личной жизни. Что касается деловых контактов, то Тельцам стоит ограничить и их - есть вероятность попасть в сомнительную историю, предупреждает Глоба. Близнецы Близнецы проведут февраль на романтической волне. Вероятны новые приятные знакомства. Особенно успешными будут Близнецы, которые трудятся в сфере финансов. Глоба советует представителям знака попрощаться со всем тяжелым прошлым, отпустить всех и все, что тяготило. Начинается светлая полоса.

Рак

Для Раков в феврале наступит отличное время, чтобы навести порядок в личной жизни, уладить все конфликты и разногласия с близкими и друзьями. Представителям знака Глоба советует найти время для визита к врачу, могут возникнуть проблемы со здоровьем сердца и нервной системы - следствие стрессов последнего полугода.

Лев Лев как яркий представитель огненной стихии получит в феврале массу удачных шансов изменить свою жизнь к лучшему. Льву благоволят звезды, им помогает и хозяин года - Тигр. Глоба советует представителям знака использовать возможности по максимуму. Не отвлекайтесь на мелкие и незначительные задачи, и тогда вы точно в феврале свернете горы. Дева Девам в феврале следует больше слушать свой внутренний голос, забыть о привычной для знака прагматичности. Интуиция Дев будет обостренной как никогда. Она подскажет оптимальные решения и выходы из самых разных ситуаций. Глоба советует Девам "думать" сердцем. Весы В феврале жизнь Весов может кардинально поменяться. Им предстоит сделать нелегкий выбор - в какую сторону двигаться дальше. Выбор может встать между работой и личной сферой. Глоба советует тщательно взвешивать решения и попытаться найти компромисс, хотя это будет непросто.

Скорпион Скорпионы могут рассчитывать в феврале на позитивные изменения в личной жизни. Если Скорпион сможет оторваться от потока дел и создать внутри себя романтический настрой, то у него непременно жизнь заиграет новыми красками.

Стрелец

Стрельцов ждет насыщенный событиями месяц, будет много активности, много работы, много планов и времени на отдых останется совсем мало. Но не стоит отчаиваться, говорит астролог. Все затраченные усилия будут компенсированы уже в этом месяце с лихвой - наладится финансовая сфера, поднимется деловая репутация представителей знака.

Козерог В феврале Козерогам стоит последить за своей нагрузкой. Нельзя взваливать на свои плечи обязанности, превышающие возможности представителей знака. Есть вероятность не справиться даже с основными задачами. Чтобы избежать срыва, Глоба советует действовать осторожно, давая себе достаточно времени на отдых. Водолей Водолеям в феврале важно избежать завалов из мелких и крупных проблем. Действовать следует последовательно, решая одну проблему за другой, а не все скопом. В личной жизни Водолея существенных изменений не будет, зато будет много времени на решение рабочих и финансовых вопросов. Только не торопитесь.

Рыбы

Рыбам надо быть осторожнее. Если были планы или новые идеи, лучше перенесли их на другой месяц. Если есть возможность, советует Глоба, стоит взять отпуск и провести время с семьей, приятными людьми, в расслабляющей атмосфере.