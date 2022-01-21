В Казани водитель потерял сознание за рулем, но страшных последствий удалось избежать. На помощь пришли военнослужащие специального моторизованного полка Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Патрульные росгвардейцы на улице Восстания обратили внимание на автомобиль, стоящий у ограждения с ревущим двигателем. На водительском месте сидел мужчина без сознания, ногой придавивший педаль газа.

Росгвардейцы вытащили мужчину из салона автомобиля и оказали первую помощь. Прибывшая на место бригада скорой помощи госпитализировала казанца.