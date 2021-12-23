Российский президент Владимир Путин в рамках ежегодной большой пресс-конференции ответил на вопрос, в каком городе он хотел бы жить. Глава государства перечислил несколько городов, в которых мог бы жить комфортно, исключая Петербург и Москву.

"А почему вы исключили Москву и Петербург? Это тоже города России. В одном из них я родился", — заметил Путин.

Президент отметил, что в России много хороших городов. Он уверен, что мог бы жить в Краснодаре, Крыму и Казани. Эти регионы, по словам президента, активно развиваются.