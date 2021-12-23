В Казани задумались о расширении Горьковского шоссе до шести полос. Проводятся предпроектные работы. В рамках расширения обустроят пешеходные переходы и разворотные петли.

Об этом сообщила мэрия Казани.

По словам мэра столицы Татарстана Ильсура Метшина, проект стартует в ближайшее время, но сроки реализации будут зависеть от ряда факторов: экономического, возможностей федеральной поддержки. На обновление Горьковского шоссе предусмотрено 192,6 миллиона рублей. Завершить проект планируется до 11 августа 2022 года.